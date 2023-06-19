Кейн и Силва - в списке трансферов «ПСЖ»

Испанский специалист Луис Энрике, который в ближайшем будущем должен возглавить «ПСЖ», сформировал список игроков, которых желает видеть в команде.

По сообщениям Sports Zone, в шорт-листе тренера фигурирует нападающий лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Также Энрике заинтересован в приглашении полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силвы. Кроме этих игроков, на прицеле Луиса находятся хавбек Ли Кан Ин («Мальорка»), форвард Маркус Тюрам (свободный агент) и защитник Люка Эрнандес («Бавария»).

Ожидается, что Энрике возглавит парижский гранд на следующей неделе. Он сменит у руля команды Кристофа Галтье.