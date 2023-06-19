Хёйбьерг: «Моё будущее? Ситуация не в моих руках»

Полузащитник «Тоттенхэма» Пьер-Эмиль Хёйбьерг до сих пор не знает, в какой команде начнёт следующий сезон. Напомним, ранее в прессе появились слухи о возможном возвращении датчанина в мюнхенскую «Баварию».

«Сейчас я сфокусирован на ближайшем матче за сборную Дании. Что будет дальше? Ситуация не в моих руках. Я слышал о возможном возвращении в «Баварию». Раньше я уже говорил о том, как чувствовал себя в Мюнхене, сейчас мне нечего сказать», – заявил Хёйбьерг в беседе с издания Ekstra Bladet.

Хёйбьерг выступал за «Баварию» ещё до переезда на туманный альбион. В мюнхенском клубе Пьер-Эмиль был игроком глубокого резерва.