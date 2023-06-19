Юранович: «Конечно, мы хотели подарить Модричу первый трофей на уровне сборных»

Правый защитник сборной Хорватии Йосип Юранович прокомментировал поражение своей команды в финале Лиги наций от Испании. Напомним, игра завершилась в нулевую ничью, после чего в серии пенальти победу добыла «красная фурия».

«Конечно, мы хотели подарить Модричу первый трофей на уровне сборных. Он является лучшим атлетом в нашей стране и самым важным футболистом. Возможно, у нас будет возможность всё исправить на Евро-2024», – заявил Юранович в интервью после матча.

Ранее сообщалось, что Модрич намерен принять участие на Евро-2024, после которого с большой долей вероятности завершит международную карьеру.