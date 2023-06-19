Невеш, которого хотела «Барселона», перешёл в клуб из Саудовской Аравии

Хавбек сборной Португалии Рубен Невеш покинул английский «Вулверхэмптон» и перебрался в чемпионат Саудовской Аравии. Новым местом работы полузащитника стал «Аль-Хиляль», сообщил в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, Невеш успешно прошел медицинский осмотр и заключил трехлетнее трудовое соглашение с новым клубом. В ближайшие дни «Аль-Хиляль» объявит о переходе официально.

Рубен выступал за «волков» с 2017 года. В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги он провел 35 поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.