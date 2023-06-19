Шоу: «Тен Хагу нравится, когда в команде есть левоногий центральный защитник»

Левый защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал, как ему пришлось перестраиваться для игры на новой для себя позиции в центре обороны. Напомним, инициатива перемещения англичанина исходило личного от главного тренера «красных дьяволов», который разглядел в Шоу потенциал для игры в центре.

«Тен Хагу нравится, когда в команде есть левоногий центральный защитник. Это входит в его философию и в то, как он хочет играть. Когда я провёл на этой позиции свой первый матч, тренеру очень понравилось моё выступление», – цитирует Шоу официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

Люк закончил сезон с голом и двумя ассистами в Английской премьер-лиге.