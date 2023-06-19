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Балогун: «Я определённо не уйду снова в аренду»

19 Июня 2023 • 11:10 Комментировать

Нападающий лондонского «Арсенала» Фоларин Болагун прокомментировал слухи о своём будущем. Прошедший сезон форвард провёл на правах аренды за французский «Реймс», где забил 21 гол и стал четвёртым лучшим бомбардиром чемпионата.

«Я определённо не уйду снова в аренду. Пока не знаю, что произойдёт. Посмотрим», – цитирует нападающего журналист Фабрицио Романо.

Вчера Балогун отметился своим дебютным голом за сборную США, Ранее ходили слухи, что фаворитом на трансфер Фоларина является немецкий «РБ Лейпциг». Сам футболист не намерен оставаться в «Арсенале» без гарантий игры в основе, чего «канониры» ему предоставить не могут.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Реймс Фоларин Балогун
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