В «Челси» надеются, что уход Кулибали убедит Колвилла подписать новый контракт

Лондонский «Челси» активно работает над новым контрактом со своим воспитанником Леви Колвиллом, который выступает на позиции центрального защитника. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «синие» надеются, что уход конкурента в лице Калиду Кулибали убедит Леви продлить свой контракт, который истекает летом 2025 года.

Напомним, прошлый сезон Колвилл провёл на правах аренды в составе «Брайтона», который готов предложить за полноценный выкуп игрока в районе 50 миллионов евро. Тем не менее, «Челси» наотрез отказывается отпускать своего воспитанника.

20-летний Колвилл недавно получил свой первый в карьере вызов во взрослую команду сборной Англии.