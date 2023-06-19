«Ливерпуль» сохраняет интерес к Павару

«Ливерпуль» всё ещё интересуется услугами защитника «Баварии» Бенжамена Павара. По информации от журналиста Кристиана Фалька, мерсисайдский клуб изучает возможность приобретения французского футболиста.

Павар настроен покинуть команду Томаса Тухеля в этом межсезонье, о чём уже дал понять руководству. В новом клубе Бенжамен хотел бы выступать в центре обороны, а не на правом фланге. Эта позиция как раз и является одной из причин того, почему игрок хочет покинуть «Баварию». Напомним, в мюнхенском клубе Павару часто приходится играть на правом фланге обороны.

Бенжамен ранее также был интересен таким клубам Премьер-лиги, как «Челси» и «Манчестер Юнайтед».