Переход Ковачича в «Манчестер Сити» на финальной стадии, клубы согласовывают последние детали

Полузащитник «Челси» Матео Ковачич близится к переходу в стан другого топ-клуба Английской премьер-лиги. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, стороны в данный момент согласовывают финальные детали сделки. Пока разногласия заключаются в паре миллионов, которые клубы еще не могут распределить.

Отметим, что у Ковачича сейчас остаётся год по контракту с «Челси». Руководство не горело желанием продлевать с хорватом соглашение, поэтому его переход в «Манчестер Сити» как раз и стал возможным.

Напомним, в составе «Челси» Ковачич провёл 5 лет, за которые выиграл с клубом Лигу чемпионов, обыграв в финальном матче 2021 года как раз «Манчестер Сити».