«Ювентус» намерен подписать звёздного бразильского нападающего

Бразильский форвард Роберто Фирмино, который покидает «Ливерпуль» в статусе свободного агента, имеет вариант трудоустройства в итальянском чемпионате. Согласно сообщениям журналистов Calciomercato, в подписании 31-летнего южноамериканца заинтересован туринский «Ювентус».

«Старая синьора» хотела усилиться Фирмино еще в прошлом году, однако тогда главный тренер «красных» Юрген Клопп наложил запрет на трансфер. Сейчас же все карты в руках туринского гранда.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Роберто провел 25 поединков, в которых отметился 11 забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.