«Арсенал» не отпустит Парти, если не получит хорошее предложение

Лондонский «Арсенал» будет готов расстаться с опорным полузащитником Томасом Парти исключительно на своих условиях. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, команда Микеля Артеты не отпустит ганца, если не получит за него выгодное предложение.

Ранее сообщалось об интересе к Парти со стороны многих клубов, включая команды из итальянской Серии А. Тем не менее, если потенциальный покупатель не удовлетворит финансовые требования «Арсенала», Томас останется в клубе.

30-летний Парти в прошедшем розыгрыше Английской премьер-лиги записал на свой актив три забитых гола. Его команда финишировала на втором месте в турнирной таблице и впервые с 2016 года квалифицировалась в Лигу чемпионов.