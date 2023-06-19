«Барселона» близка к тому, чтобы получить окончательное согласие Гюндогана

Трансферная сага вокруг будущего полузащитника Илкая Гюндогана постепенно близится к концу. По информации от журналиста Роджера Торелло, хавбек «Манчестер Сити» близок к тому, чтобы покинуть свой клуб на правах свободного агента и присоединиться к каталонской «Барселоне».

Источник сообщает, что «сине-гранатовые» получили позитивные сигналы от агента Гюндогана в последние дни. В клубе почти уверены, что футболист скоро даст окончательное согласие на переход. Напомним, в «Барселоне» Илкаю предлагают трёхлетний контракт.

Гюндоган выиграл в составе «Манчестер Сити» все возможные трофеи, за исключением Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира. У «горожан» будет возможность выиграть эти турниры в следующем сезоне.