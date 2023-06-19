«Ливерпуль» готов начать работу по трансферу Вейги

«Ливерпуль» готов начать конкретные действия по трансферу полузащитника «Сельты» Габри Вейги, который является одной из целей главного тренера Юргена Клоппа на усиление центральной линии.

По информации от инсайдера Руди Галетти, «скаузеры» в ближайшее время должны ускорить работу по трансферу Вейги, которым также интересуется лондонский «Челси». У игрока в контракте есть сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

21-летний Вейга в прошедшем розыгрыше Ла Лиги записал на свой счёт 11 голов и 3 результативные передачи. Ранее к футболисту также приписывали интерес со стороны мадридского «Реала».