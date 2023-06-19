«Аль-Ахли» предложил Менди контракт сроком до 2026 года

Голкипер «Челси» Эдуар Менди продолжает вести переговоры о трансфере в клуб из Саудовской Аравии «Аль-Ахли» Джидда. Итальянский инсайдер Николо Скира сообщает, что сенегальцу предложили контракт до 2026 года.

Финансовые условия у Менди будут намного выгодней, чем в лондонском «Челси». Это и заставляет сенегальца всерьёз задуматься о переезде в Саудовскую Аравию. Ранее также сообщалось об интересе к Эдуару со стороны клубов из Серии А.

Отметим, что Менди и «Челси» приняли обоюдное решение расстаться. Игрока не устраивает роль второго номера и финансовые условия, а «пенсионеры» хотели бы взять вместо Эдуара более молодого и высококлассного голкипера.