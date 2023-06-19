Сульшер может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Катарский шейх Джассим Хамаду Аль-Тани, который собирается приобрести пакет акций «Манчестер Юнайтед» у семейства Глейзеров, планирует вернуть в клуб норвежского специалиста Уле Гуннара Сульшера.

Как сообщают журналисты The Mirror, потенциальный новый руководитель хочет прилечь к работе с клубом бывших звезд команды. При этом, пока неизвестно, на какую должность рассматривается Сульшер. Но он точно не сменит нидерландца Эрика тен Хага у руля «красных дьяволов».

Норвежский специалист возглавлял «Юнайтед» на протяжении трех лет. Он покинул манкунианцев в 2021 году.