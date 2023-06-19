Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гвардиола встретился с президентом «Барселоны»

19 Июня 2023 • 09:43 Комментировать

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта провел встречу с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой в одном из ресторанов Барселоны. Этой информацией поделились журналисты Mundo Deportivo.

Тренер и руководитель клуба пообедали в компании своих родных и друзей. Их встреча была приурочена празднованию успехов «Барселоны» и «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023.

Напомним, что по итогам минувшей кампании «сине-гранатовые» стали чемпионами Испании. «Манчестер Сити», в свою очередь, оформил требл. Подопечные Гвардиолы стали победителями Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоан Лапорта Хосеп Гвардиола
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
10:29 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не отпустит Парти, если не получит хорошее предложение
10:20 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» близка к тому, чтобы получить окончательное согласие Гюндогана
10:13 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» готов начать работу по трансферу Вейги
10:02 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Ахли» предложил Менди контракт сроком до 2026 года
09:56 · Англия. Премьер-лига
Сульшер может вернуться в «Манчестер Юнайтед»
09:43 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола встретился с президентом «Барселоны»
09:40 · Англия. Премьер-лига
Артета отказал Санчесу в возвращении в «Арсенал»
08:56 · Англия. Премьер-лига
«Рома» хочет арендовать итальянца, выступающего в АПЛ
02:56 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Кейн и Райс очень пригодились бы «Манчестер Юнайтед»
02:06 · Англия. Премьер-лига
Каскарино: «Не уверен, что Рэшфорд заслуживает быть самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед»
01:35 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» планирует завершить подписание Зиеша в ближайшие дни
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не готов удовлетворить требования «Челси» по Хаверцу 2
00:22 · Англия. Премьер-лига
Лукаку может перейти в другой европейский клуб, если переговоры «Интера» с «Челси» затянутся
00:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Маунту в другом клубе АПЛ слухи
18 Июня
23:59 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Обамеянг получил два предложения, но пока не принял ни одно из них»
Все новости
Рекомендуем