Гвардиола встретился с президентом «Барселоны»

Президент каталонской «Барселоны» Жоан Лапорта провел встречу с главным тренером «Манчестер Сити» Хосепом Гвардиолой в одном из ресторанов Барселоны. Этой информацией поделились журналисты Mundo Deportivo.

Тренер и руководитель клуба пообедали в компании своих родных и друзей. Их встреча была приурочена празднованию успехов «Барселоны» и «Манчестер Сити» в сезоне-2022/2023.

Напомним, что по итогам минувшей кампании «сине-гранатовые» стали чемпионами Испании. «Манчестер Сити», в свою очередь, оформил требл. Подопечные Гвардиолы стали победителями Премьер-лиги, Кубка Англии и Лиги чемпионов.