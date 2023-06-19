Суперзвезда АПЛ может заменить Мбаппе в «ПСЖ»

«ПСЖ» нашел нового нападающего, который может заменить на острие атаки Килиана Мбаппе. 24-летний француз отказался продлевать с парижанами контракт, который истекает летом следующего года.

По информации Le10Sport, в сфере интересов чемпиона Лиги 1 находится нападающий сборной Англии и лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн. Глава «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи лично заинтересован в приглашении этого футболиста.

«Шпоры», в свою очередь, не хотят расставаться со своим лидером. Контракт между сторонами истекает в 2024 году.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Кейн сыграл 38 матчей и забил 30 голов.

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