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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Рома» хочет арендовать итальянца, выступающего в АПЛ

19 Июня 2023 • 08:56 Комментировать

Итальянский нападающий Джанлука Скамакка может покинуть Английскую премьер-лигу, где выступает за лондонский «Вест Хэм», и перебраться на родину.

Согласно данным Football Insider, в услугах 24-летнего форварда заинтересована столичная «Рома». Руководство римского клуба планирует арендовать игрока на весь следующий сезон.

Скамакка перешел в «Вест Хэм» летом прошлого года из «Сассуоло» за 36 миллионов евро. Его контракт с «молотобойцами» рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Джанлука принял участие в 16 поединках, записав на свой счет три забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Вест Хэм Джанлука Скамакка трансферы футбола - лето 2023
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