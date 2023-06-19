«Рома» хочет арендовать итальянца, выступающего в АПЛ

Итальянский нападающий Джанлука Скамакка может покинуть Английскую премьер-лигу, где выступает за лондонский «Вест Хэм», и перебраться на родину.

Согласно данным Football Insider, в услугах 24-летнего форварда заинтересована столичная «Рома». Руководство римского клуба планирует арендовать игрока на весь следующий сезон.

Скамакка перешел в «Вест Хэм» летом прошлого года из «Сассуоло» за 36 миллионов евро. Его контракт с «молотобойцами» рассчитан до середины 2027 года.

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги Джанлука принял участие в 16 поединках, записав на свой счет три забитых мяча.