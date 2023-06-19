Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Каскарино: «Не уверен, что Рэшфорд заслуживает быть самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед»

19 Июня 2023 • 02:06 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Бывший футболист «Челси» Тони Каскарино высказался о новом контракте нападающего Маркуса Рэшфорда.

25-летний форвард провёл впечатляющий сезон, забив 30 голов во всех турнирах, и «Манчестер Юнайтед» планирует подписать с ним долгосрочный контракт на улучшенных условиях. По слухам, Рэшфорд будет зарабатывать более 430 тысяч евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.

«Рэшфорд – очень талантливый парень, но заслуживает ли он такую зарплату? Он провёл фантастический сезон, однако я не уверен, что он способен стать лидером атаки «Юнайтед» на ближайшие годы. Он ни разу не забивал 20 голов в АПЛ за сезон, и трудно представить, что он забьёт 150 мячей за три-четыре предстоящих сезона», – цитирует TalkSport Каскарино.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тони Каскарино Маркус Рэшфорд
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 19 Июня
02:56 · Англия. Премьер-лига
Шоу: «Кейн и Райс очень пригодились бы «Манчестер Юнайтед»
02:06 · Англия. Премьер-лига
Каскарино: «Не уверен, что Рэшфорд заслуживает быть самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед»
01:35 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Наср» планирует завершить подписание Зиеша в ближайшие дни
00:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не готов удовлетворить требования «Челси» по Хаверцу 1
00:22 · Англия. Премьер-лига
Лукаку может перейти в другой европейский клуб, если переговоры «Интера» с «Челси» затянутся
00:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нашёл альтернативу Маунту в другом клубе АПЛ слухи
18 Июня
23:59 · Англия. Премьер-лига
Романо: «Обамеянг получил два предложения, но пока не принял ни одно из них»
23:52 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Реал» отказался от Кейна слухи
23:24 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, которую заработал «Манчестер Сити» за прошедший сезон
23:13 · Англия. Премьер-лига
Хави не сожалеет о несостоявшемся подписании Невеша
23:01 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Клубу стоит продать Тьяго Алькантару»
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не откажется от идеи подписания Осимхена, даже если купит Джексона
22:26 · Англия. Премьер-лига
Названа зарплата Кулибали в случае перехода в «Аль-Хиляль» слухи
22:08 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Думаю, я по-прежнему важен для «Ливерпуля»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Британский журналист заявил, что Чаловым несколько лет назад интересовались клубы АПЛ
Все новости
Рекомендуем