Каскарино: «Не уверен, что Рэшфорд заслуживает быть самым высокооплачиваемым игроком «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Челси» Тони Каскарино высказался о новом контракте нападающего Маркуса Рэшфорда.

25-летний форвард провёл впечатляющий сезон, забив 30 голов во всех турнирах, и «Манчестер Юнайтед» планирует подписать с ним долгосрочный контракт на улучшенных условиях. По слухам, Рэшфорд будет зарабатывать более 430 тысяч евро в неделю, что сделает его самым высокооплачиваемым игроком команды.

«Рэшфорд – очень талантливый парень, но заслуживает ли он такую зарплату? Он провёл фантастический сезон, однако я не уверен, что он способен стать лидером атаки «Юнайтед» на ближайшие годы. Он ни разу не забивал 20 голов в АПЛ за сезон, и трудно представить, что он забьёт 150 мячей за три-четыре предстоящих сезона», – цитирует TalkSport Каскарино.