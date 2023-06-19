«Аль-Наср» планирует завершить подписание Зиеша в ближайшие дни

Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш переезжает в Саудовскую Аравию.

Переговоры 30-летнего игрока с «Аль-Насром» стремительно прогрессируют и скоро завершатся успехом, если не произойдёт ничего непредвиденного. По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, саудовский гранд надеется завершить подписание марокканца уже на новой неделе.

Хаким Зиеш пополнил ряды «Челси» в 2020 году, перебравшись из амстердамского «Аякса» за 40 млн евро. В общей сложности атакующий полузащитник провёл 107 матчей за лондонцев, 14 раз поразив ворота соперников и 13 раз ассистировав товарищам по команде.