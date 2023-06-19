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«Аль-Наср» планирует завершить подписание Зиеша в ближайшие дни

19 Июня 2023 • 01:35 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Полузащитник лондонского «Челси» Хаким Зиеш переезжает в Саудовскую Аравию.

Переговоры 30-летнего игрока с «Аль-Насром» стремительно прогрессируют и скоро завершатся успехом, если не произойдёт ничего непредвиденного. По сведениям авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, саудовский гранд надеется завершить подписание марокканца уже на новой неделе.

Хаким Зиеш пополнил ряды «Челси» в 2020 году, перебравшись из амстердамского «Аякса» за 40 млн евро. В общей сложности атакующий полузащитник провёл 107 матчей за лондонцев, 14 раз поразив ворота соперников и 13 раз ассистировав товарищам по команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аль-Наср Хаким Зиеш трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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