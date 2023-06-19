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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лукаку может перейти в другой европейский клуб, если переговоры «Интера» с «Челси» затянутся

19 Июня 2023 • 00:22 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

«Интер» рискует упустить возможность сохранить в своих рядах нападающего Ромелу Лукаку.

Бельгиец намерен остаться в «Интере», о чём уже уведомил «Челси», однако клубы не могут согласовать между собой условия перехода игрока. По информации инсайдера Фабрицио Романо, сейчас всё зависит от расторопности «нерадзурри»: руководству миланцев необходимо сделать улучшенное предложение как можно скорее, поскольку в ином случае к гонке за Лукаку присоединятся другие европейские клубы.

Напомним, что у 30-летний форвард уже отверг предложения из Саудовской Аравии. Его контракт с «Челси» рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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