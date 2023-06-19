Полузащитник «Кристал Пэлас» Эберечи Эзе интересен «Манчестер Юнайтед».

Приоритетной целью «красных дьяволов» остаётся Мэйсон Маунт, однако клуб по-прежнему далёк от договорённости с «Челси» по условиям трансфера. Ожидается, что в ближайшее время «Юнайтед» сделает улучшенное предложение по хавбеку сборной Англии, но «синие» настаивают на компенсации в размере более 80 млн евро, что отпугивает потенциальных покупателей.

Как сообщает журналист Стив Бейтс, «Манчестер Юнайтед» готов переключить внимание на другого атакующего полузащитника – Эберечи Эзе из «Кристал Пэлас». Трансферная стоимость 24-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 30 млн евро.