Романо: «Обамеянг получил два предложения, но пока не принял ни одно из них»

Будущее нападающего «Челси» Пьер-Эмерика Обамеянга остаётся неопределённым.

Лондонцы готовы продать 34-летнего футболиста, далеко не всегда попадавшего в стартовый состав в минувшем сезоне. Как утверждает инсайдер Фабрицио Романо, на сегодняшний день у Обамеянга есть два предложения от клубов из Саудовской Аравии – габонец пока не ответил согласием ни на одно из них.

Пьер-Эмерик Обамеянг провёл 21 поединок за «Челси» во всех соревнованиях, трижды отметившись забитым мячом. Его контракт с «синими» рассчитан до следующего лета. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость игрока в 7 млн евро.