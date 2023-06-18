Стала известна сумма, которую заработал «Манчестер Сити» за прошедший сезон

Стало известно, какую сумму заработал «Манчестер Сити» благодаря треблу в сезоне-2022/23.

По данным «Плеймейкера», в общей сложности «горожане» получили 341 млн евро, из которых 209 млн евро за победу в Английской премьер-лиге, 127,5 млн евро за победу в Лиге чемпионов, а также ещё 4,5 млн евро они заработали благодаря победе в Кубке Англии.

Напомним, что «Манчестер Сити» стал только второй командой после «Манчестер Юнайтед» - 1999, которой удалось оформить требл.

В финале Лиги чемпионов подопечные Хосепа Гвардиолы с минимальным преимуществом в счёте 1:0 оказались сильнее миланского «Интера».