Хави не сожалеет о несостоявшемся подписании Невеша

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш близок к переходу в «Аль-Хиляль».

Португалец долгое время назывался трансферной целью «Барселоны», однако сделка так и не состоялась. По сведениям авторитетных источников, 26-летний игрок вот-вот будет продан в «Аль-Хиляль» за 55 млн евро. Согласно сведениям Альфредо Мартинеса, такой поворот событий совсем не расстроил наставника «сине-гранатовых» Хави Эрнандеса, поскольку он не был заинтересован в приглашении хавбека.

Сам Хави неоднократно заявлял, что подписание замены уходящему Серхио Бускетсу – приоритетная задача «Барселоны» в летнее трансферное окно.