Экс-игрок «Ливерпуля»: «Клубу стоит продать Тьяго Алькантару»

Бывший футболист «Ливерпуля» Хосе Энрике считает, что Тьяго Алькантару не следует удерживать в клубе.

32-летний полузащитник, по слухам, может покинуть ряды «красных» в ближайшие месяцы. Его контракт истекает в следующем году.

«Мне очень нравится Тьяго как игрок, но я считаю, что «Ливерпуль» должен принять предложение по нему, если таковое поступит этим летом. Тьяго – футболист топ-уровня, однако он постоянно травмирован. Нам нужны более надёжные игроки», – цитирует Liverpool Echo Энрике.

В прошедшей кампании Тьяго Алькантара принял участие в 28 матчах «Ливерпуля», отметившись одним ассистом.