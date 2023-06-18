«Челси» не откажется от идеи подписания Осимхена, даже если купит Джексона

«Челси» не станет ограничиваться покупкой одного нападающего.

Лондонский клуб намерен приобрести форварда Николаса Джексона из «Вильярреала» – сделка оценивается в 35 млн евро. Несмотря на это, согласно сведениям 90min, «Челси» по-прежнему не исключает возможного подписания Виктора Осимхена, за которого «Наполи» требует около 150 млн евро. На 24-летнего нигерийца также претендуют другие гранды европейского футбола, включая «Манчестер Юнайтед».

Виктор Осимхен отметился 31 голом в 39 поединках за «Наполи» в прошедшем сезоне. Он стал лучшим бомбардиром Серии А, отличившись в чемпионате 26 раз.