Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» не откажется от идеи подписания Осимхена, даже если купит Джексона

18 Июня 2023 • 22:36 Комментировать
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

«Челси» не станет ограничиваться покупкой одного нападающего.

Лондонский клуб намерен приобрести форварда Николаса Джексона из «Вильярреала» – сделка оценивается в 35 млн евро. Несмотря на это, согласно сведениям 90min, «Челси» по-прежнему не исключает возможного подписания Виктора Осимхена, за которого «Наполи» требует около 150 млн евро. На 24-летнего нигерийца также претендуют другие гранды европейского футбола, включая «Манчестер Юнайтед».

Виктор Осимхен отметился 31 голом в 39 поединках за «Наполи» в прошедшем сезоне. Он стал лучшим бомбардиром Серии А, отличившись в чемпионате 26 раз.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Вильярреал Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - лето 2023 Николас Джексон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июня
23:52 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему «Реал» отказался от Кейна слухи
23:24 · Англия. Премьер-лига
Стала известна сумма, которую заработал «Манчестер Сити» за прошедший сезон
23:13 · Англия. Премьер-лига
Хави не сожалеет о несостоявшемся подписании Невеша
23:01 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Ливерпуля»: «Клубу стоит продать Тьяго Алькантару»
22:36 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не откажется от идеи подписания Осимхена, даже если купит Джексона
22:26 · Англия. Премьер-лига
Названа зарплата Кулибали в случае перехода в «Аль-Хиляль» слухи
22:08 · Англия. Премьер-лига
Ван Дейк: «Думаю, я по-прежнему важен для «Ливерпуля»
22:07 · Россия. Премьер-лига
Британский журналист заявил, что Чаловым несколько лет назад интересовались клубы АПЛ
22:01 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов продать Лукаку в Саудовскую Аравию, но игрок заявил, что хочет только в «Интер» 1
21:36 · Англия. Премьер-лига
Роджерс договорился с «Селтиком»
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Аль-Хиляль» близок к подписанию Кулибали слухи
21:12 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» согласился продать Невеша в «Аль-Хиляль» за 55 млн евро
18:49 · Англия. Премьер-лига
​Тухель убедил Уокера сменить «Манчестер Сити» на «Баварию»
17:48 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг недоволен ситуацией с «Манчестер Юнайтед» слухи
17:13 · Англия. Премьер-лига
​Магуайр может уйти в аренду в другой клуб АПЛ
Все новости
Рекомендуем