Центральный защитник «Челси» Калиду Кулибали находится в шаге от переезда в Саудовскую Аравию.

Лондонский клуб готов продать 31-летнего футболиста, и сам сенегалец вот-вот ответит согласием «Аль-Хилялю», о чём стало известно чуть раньше. Как информирует журналист Джанлука ди Марцио, в саудовском клубе Кулибали будет зарабатывать почти 30 млн евро в год. Центрбеку предложен трёхлетний контракт.

Калиду Кулибали перебрался в «Челси» в июле прошлого года из «Наполи». Его трансферная стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 25 млн евро. В завершившемся сезоне игрок провёл 32 матча, отметившись двумя голами.