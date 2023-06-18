Ван Дейк: «Думаю, я по-прежнему важен для «Ливерпуля»

Центральный защитник «Ливерпуля» Виргил ван Дейк ответил на вопрос о своём положении в команде.

Нидерландец провёл не самый убедительный сезон, а команда Юргена Клоппа не смогла попасть в зону Лиги чемпионов, финишировав на пятой позиции в Премьер-лиге.

«Предполагаю, что в «Ливерпуле» меня по-прежнему считают важным игроком. Думаю, если бы это было не так, мне сообщили бы об этом напрямую.

Я меня хорошие взаимоотношения с тренером, я настроен позитивно. У меня остаётся ещё два года по контракту с «Ливерпулем», – цитирует 90min 31-летнего центрбека, выступающего за «красных» с января 2018 года.