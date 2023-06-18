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«Челси» готов продать Лукаку в Саудовскую Аравию, но игрок заявил, что хочет только в «Интер»

18 Июня 2023 • 22:01 Комментировать (1)
Челси
...
Ливерпуль
13.08 18:30

Нападающий Ромелу Лукаку намерен продолжить выступления в миланском «Интере».

Как стало известно на днях, бельгиец отказался от выгодного предложения от «Аль-Хиляля». По данным Sky Sport, Лукаку уже сообщил руководству «Челси», что хочет выступать только в одном клубе – в «Интере». Лондонцы готовы принять выгодное предложение из Саудовской Аравии, но форвард категорически против.

Напомним, что Ромелу Лукаку провёл в «Интере» завершившуюся кампанию на правах аренды. «Нерадзурри» готовы арендовать 30-летнего игрока ещё на один сезон, но на более выгодных условиях, чем прежде. Договорённость с «Челси» пока не достигнута.

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Интер Милан Челси Ромелу Лукаку трансферы футбола - лето 2023
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ЧЕЛСИ ЛИВЕРПУЛЬ
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Комментарии (1)
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InterSan
18 Июня 2023 в 22:20
Трансферы и переходы Лукаку - наверное самые интересные в истории футбола. Каждое лето - громкие всплески и «я ж с детства за Интер/Челси/Реал/МЮ
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