«Челси» готов продать Лукаку в Саудовскую Аравию, но игрок заявил, что хочет только в «Интер»

Нападающий Ромелу Лукаку намерен продолжить выступления в миланском «Интере».

Как стало известно на днях, бельгиец отказался от выгодного предложения от «Аль-Хиляля». По данным Sky Sport, Лукаку уже сообщил руководству «Челси», что хочет выступать только в одном клубе – в «Интере». Лондонцы готовы принять выгодное предложение из Саудовской Аравии, но форвард категорически против.

Напомним, что Ромелу Лукаку провёл в «Интере» завершившуюся кампанию на правах аренды. «Нерадзурри» готовы арендовать 30-летнего игрока ещё на один сезон, но на более выгодных условиях, чем прежде. Договорённость с «Челси» пока не достигнута.