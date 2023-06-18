Роджерс договорился с «Селтиком»

Рулевой Брендан Роджерс близок к назначению на пост главного тренера шотландского «Селтика».

50-летний специалист принял долгосрочный контракт, предложенный руководством «кельтов», докладывает Sky Sports. В скором времени о назначении будет объявлено официально. По информации источника, североирландец станет самым высокооплачиваемым тренером в истории «Селтика».

Прежним местом работы Брендана Роджерса был английский «Лестер», откуда наставника уволили в апреле. С 2016 по 2019 год он уже занимал должность во главе шотландского гранда.

Напомним, что в начале июня «Селтик» расстался с Анге Постекоглу, которого переманил лондонский «Тоттенхэм».