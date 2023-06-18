Защитник «Челси» Калиду Кулибали близок к переходу в «Аль-Хиляль».

Журналист Маттео Моретто написал на своей страничке в социальной сети, что саудовский клуб хочет оформить трансфер 31-летнего сенегальца в ближайшие сроки. Сам футболист готов на переход. По сведениям источника, предстоящие дни станут решающими в данной сделке.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» сделал очень выгодное предложение «синим» по Кулибали. Отмечалось, что клуб склоняется к продаже игрока саудовцам, ведь «Челси» нужно восстанавливать финансовый фейр-плей.

В минувшем сезоне защитник провел 23 матча в АПЛ, забил два мяча и стал автором одного ассиста. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 млн евро.