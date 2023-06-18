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«Вулверхэмптон» согласился продать Невеша в «Аль-Хиляль» за 55 млн евро

18 Июня 2023 • 21:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Вулверхэмптон
14.08 22:00

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш находится в шаге от перехода в «Аль-Хиляль».

Об интересе саудовского клуба к португальцу стало известно совсем недавно, однако стороны не стали затягивать с переговорами – полное согласие по условиям трансфера уже достигнуто, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Стоимость сделки оценивается в 55 млн евро, при этом, что примечательно, у Невеша остался всего один год по контракту с «волками». Переход будет оформлен, когда 26-летний хавбек договорится о деталях контракта со своими новыми работодателями.

Рубен Невеш провёл 253 матча за «Вулверхэмптон». Цвета команды он защищал с 2017 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Аль-Хиляль Рубен Невеш трансферы футбола - лето 2023
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МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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