«Вулверхэмптон» согласился продать Невеша в «Аль-Хиляль» за 55 млн евро

Полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш находится в шаге от перехода в «Аль-Хиляль».

Об интересе саудовского клуба к португальцу стало известно совсем недавно, однако стороны не стали затягивать с переговорами – полное согласие по условиям трансфера уже достигнуто, информирует инсайдер Фабрицио Романо. Стоимость сделки оценивается в 55 млн евро, при этом, что примечательно, у Невеша остался всего один год по контракту с «волками». Переход будет оформлен, когда 26-летний хавбек договорится о деталях контракта со своими новыми работодателями.

Рубен Невеш провёл 253 матча за «Вулверхэмптон». Цвета команды он защищал с 2017 года.