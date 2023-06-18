Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн попал в шорт-лист «Челси».

По сведениям The Sun, представители «синих» уже связывались со «шпорами» по поводу возможного трансфера 29-летнего нападающего. Отмечается, что в услугах Кейна заинтересован лично рулевой «Челси» Маурисио Почеттино, который уже работал ранее с футболистом в «Тоттенхэме».

В прошедшем сезоне Кейн смог отличиться 32 раза в 49 матчах во всех турнирах. Помимо этого, нападающий записал в свой актив пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Бавария» следят за английским голеадором.