​Тухель убедил Уокера сменить «Манчестер Сити» на «Баварию»

Защитник Кайл Уокер стал ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку «Баварии». Как сообщает в социальных сетях журналист Флориан Плеттенберг, главный тренер мюнхенской команды Томас Тухель убедил 33-летнего футболиста в переходе.

Отмечается, что договорённости между «Манчестер Сити» и «Баварией» пока что нет, но все стороны настроены оптимистично.

Действующий контракт Кайла Уокера с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2024 года. Футболист оценивается специалистами авторитетного портала transfermarkt в 15 миллионов евро.