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​Тен Хаг недоволен ситуацией с «Манчестер Юнайтед» слухи

18 Июня 2023 • 17:48 Комментировать

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен ситуацией, в которой оказался клуб. Как сообщает таблоид The Sun, нидерландскому тренеру не нравится, что история с возможной сменой владельцев затягивается. Этот факт влияет на трансферные платы клуба. Так, «красные дьяволы» до сих пор не сделали предложение по Деклану Райсу, из-за чего «Арсенал» находится в выигрышной позиции в борьбе за полузащитника «Вест Хэма».

Ранее издание The Times рассказывало о том, что шейх Джасим может стать владельцем «Манчестер Юнайтед», но сделку вряд ли оформят до старта следующего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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