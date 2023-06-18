Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг недоволен ситуацией, в которой оказался клуб. Как сообщает таблоид The Sun, нидерландскому тренеру не нравится, что история с возможной сменой владельцев затягивается. Этот факт влияет на трансферные платы клуба. Так, «красные дьяволы» до сих пор не сделали предложение по Деклану Райсу, из-за чего «Арсенал» находится в выигрышной позиции в борьбе за полузащитника «Вест Хэма».

Ранее издание The Times рассказывало о том, что шейх Джасим может стать владельцем «Манчестер Юнайтед», но сделку вряд ли оформят до старта следующего сезона.