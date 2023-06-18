​Магуайр может уйти в аренду в другой клуб АПЛ

Защитник Гарри Магуайр всё-таки может покинуть «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. Футболист хотел бы остаться в команде Эрика тен Хага и бороться за место в составе, однако с учётом приближающегося Евро-2024 Магуайру важно играть как можно больше. Как сообщает iNews, 30-летний защитник может перебраться в «Астон Виллу» на правах аренды.

Стоит сказать, что «Астон Вилла» в сезоне 2023/2024 будет выступать в еврокубках – команда получила билет в Лигу конференций.

Добавим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Гарри Магуайра в 25 миллионов евро.