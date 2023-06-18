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Игрок «Арсенала» Смит-Роу заявил, что минувший сезон был для него самым сложным в карьере

18 Июня 2023 • 17:03 Комментировать

Полузащитник лондонского «Арсенала» Эмил Смит-Роу поделился комментарием о минувшем сезоне, в котором он получал мало игрового времени.

«Признаюсь, что этот сезон стал для меня самым тяжелым в карьере. Конечно, я понимал, что тренер не будет менять победный состав, поэтому просто старался работать, но мне было трудно», — приводит слова хавбека The Times.

В сезоне-2022/23 Смит-Роу появился на поле в 15 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив две результативные передачи. Трудовой договор 22-летнего игрока с «Арсеналом» рассчитан до 2026 года.

Напомним, по итогам сезона лондонский клуб стал вторым в АПЛ, отстав от «Манчестер Сити» на пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Эмил Смит-Роу
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