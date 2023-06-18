Опорный полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может перебраться в «Аль-Хиляль».

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своем телеграм-канале вещает о серьезном финансовом предложении саудовского клуба «волкам» по трансферу Невеша. На данный момент между сторонами ведутся переговоры, однако отмечается, что после срыва сделки с «Барселоной» английский клуб больше не намерен долго ждать, поэтому «Вулверхэмптон» хочет оформить переход в ближайшее время.

В минувшей кампании 26-летний португалец сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал один ассист. Трансферная стоимость Невеша оценивается в 40 миллионов евро.