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«Аль-Хиляль» предложил крупную сумму «Вулверхэмптону» за Невеша слухи

18 Июня 2023 • 15:35 Комментировать

Опорный полузащитник «Вулверхэмптона» Рубен Невеш может перебраться в «Аль-Хиляль».

Известный инсайдер Фабрицио Романо в своем телеграм-канале вещает о серьезном финансовом предложении саудовского клуба «волкам» по трансферу Невеша. На данный момент между сторонами ведутся переговоры, однако отмечается, что после срыва сделки с «Барселоной» английский клуб больше не намерен долго ждать, поэтому «Вулверхэмптон» хочет оформить переход в ближайшее время.

В минувшей кампании 26-летний португалец сыграл в 41 матче во всех турнирах, в которых забил шесть мячей и отдал один ассист. Трансферная стоимость Невеша оценивается в 40 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вулверхэмптон Аль-Хиляль Рубен Невеш трансферы футбола - лето 2023
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