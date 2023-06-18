​«Ливерпуль» может подписать топ-полузащитника за 80 млн евро

Из «Ливерпуля» ушли Джеймс Милнер, Алекс Окслейд-Чемберлен и Наби Кейта. Теперь клубу нужно усиливать центральную линию поля. В летнее окно «красные» уже подписали Алексиса Макаллистера из «Брайтона». Теперь мерсисайдцы нацелились на хавбека «Интера» Николо Бареллу. Этот трансфер может стать дорогим. Как сообщает Fichajes, для подписания 26-летнего итальянца «Ливерпулю» нужно будет выделить 80 миллионов евро.

Напомним, что «Ливерпуль» занял пятое место в последнем чемпионате Англии. В следующем сезоне команда Юргена Клоппа будет представлять Премьер-лигу в Лиге Европы.