Ганский полузащитник «Арсенала» Томас Парти может покинуть «канониров» уже этим летом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, различные клубы проявляют интерес к персоне хавбека. Текущий контракт футболиста истекает в июне 2025 года, и на сегодняшний день нет переговоров о продлении. Также сообщается, что приоритетом «Арсенала» остается Деклан Райс.

Напомним, что Томас Парти выступает за «канониров» с 2020 года, перейдя из мадридского «Атлетико». В прошлом сезоне на счету ганца 40 матчей в рамках всех турниров, в которых он забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего полузащитника в 38 миллионов евро.