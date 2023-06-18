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Парти может покинуть «Арсенал» этим летом слухи

18 Июня 2023 • 14:26 Комментировать (1)
Арсенал
...
Ноттингем Форест
12.08 14:30

Ганский полузащитник «Арсенала» Томас Парти может покинуть «канониров» уже этим летом.

По информации журналиста Фабрицио Романо, различные клубы проявляют интерес к персоне хавбека. Текущий контракт футболиста истекает в июне 2025 года, и на сегодняшний день нет переговоров о продлении. Также сообщается, что приоритетом «Арсенала» остается Деклан Райс.

Напомним, что Томас Парти выступает за «канониров» с 2020 года, перейдя из мадридского «Атлетико». В прошлом сезоне на счету ганца 40 матчей в рамках всех турниров, в которых он забил три гола. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего полузащитника в 38 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Томас Парти трансферы футбола - лето 2023
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Комментарии (1)
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Zed2891
18 Июня 2023 в 14:41
Стекло вонючее, больше провалялся в больнице, чем играл.
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