Три топ-клуба Английской премьер-лиги заинтересованы в подписании полузащитника «Саутгемптона» Ромео Лавии.

По информации известного журналиста Фабрицио Романо, «Арсенал» проявляет конкретный и сильный интерес к молодому хавбеку, выделив хорошие отношения с окружением футболиста. Сообщается, что переговоры между сторонами уже состоялись. Также известно о заинтересованности «Челси» и «Манчестер Юнайтед», однако эти клубы менее активно продвигаются в возможном подписании полузащитника.

Напомним, что Ромео Лавия присоединился к «святым» перед началом сезона 2022/2023, перейдя из «Манчестер Сити». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего бельгийца в 25 миллионов евро.