​Хаверц согласовал контракт с «Арсеналом»

Форвард Кай Хаверц становится всё ближе и ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку лондонского «Арсенала». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 24-летний немец уже согласовал условия личного контракта с «канонирами». В ближайшее время клуб сделает новое трансферное предложение «Челси». Сделка может быть оформлена после паузы на матчи сборных.

Кай Хаверц оценивается экспертами портала transfermarkt в 60 миллионов евро. Футболист способен играть на острие атаки, а также на позициях атакующего полузащитника и правого вингера.