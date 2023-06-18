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​Хаверц согласовал контракт с «Арсеналом»

18 Июня 2023 • 14:05 Комментировать

Форвард Кай Хаверц становится всё ближе и ближе к тому, чтобы примерить на себе футболку лондонского «Арсенала». Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, 24-летний немец уже согласовал условия личного контракта с «канонирами». В ближайшее время клуб сделает новое трансферное предложение «Челси».  Сделка может быть оформлена после паузы на матчи сборных.

Кай Хаверц оценивается экспертами портала transfermarkt в 60 миллионов евро. Футболист способен играть на острие атаки, а также на позициях атакующего полузащитника и правого вингера.

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Челси Арсенал Лондон Кай Хаверц трансферы футбола - лето 2023
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