​Хаверц приблизился к трансферу в «Арсенал»

Атакующий футболист «Челси» Кай Хаверц близок к трансферу в «Арсенал». Об этом в социальных сетях рассказывает журналист Флориан Плеттенберг. Он отмечает, что всё зависит от окончательного предложения «канониров». Общая стоимость сделки должна составить не менее 80 миллионов евро.

Кай Хаверц способен действовать в качестве атакующего полузащитника, правого вингера и центрального нападающего. В 47 матчах сезона 2022/2023 24-летний немец записал на свой счёт девять голов и один результативный пас.

Добавим, что «Арсенал» в следующем сезоне выступит в Лиге чемпионов впервые за семь лет.