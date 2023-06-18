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​Абрамович блокирует перевод денег от продажи «Челси» на Украину

18 Июня 2023 • 13:15 Комментировать

После внедрения санкций Роман Абрамович в прошлом году был вынужден продать «Челси» с условием, что все деньги пойдут на помощь пострадавшим на Украине. Речь идёт об очень серьёзной сумме - примерно 2,6 миллиарда евро.

Как сообщает Daily Mail, в настоящий момент Абрамович блокирует перевод денег на Украину. Бизнесмен хочет, чтобы часть средств пошла пострадавшим и в России. Правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против.

Напомним, что Роман Абрамович владел «Челси» 19 лет. За это время клуб серьёзно прогрессировал и два раза выиграл Лигу чемпионов.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Роман Абрамович
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