​Абрамович блокирует перевод денег от продажи «Челси» на Украину

После внедрения санкций Роман Абрамович в прошлом году был вынужден продать «Челси» с условием, что все деньги пойдут на помощь пострадавшим на Украине. Речь идёт об очень серьёзной сумме - примерно 2,6 миллиарда евро.

Как сообщает Daily Mail, в настоящий момент Абрамович блокирует перевод денег на Украину. Бизнесмен хочет, чтобы часть средств пошла пострадавшим и в России. Правительство Великобритании и Еврокомиссия выступают против.

Напомним, что Роман Абрамович владел «Челси» 19 лет. За это время клуб серьёзно прогрессировал и два раза выиграл Лигу чемпионов.