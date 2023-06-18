«Астон Вилла» хочет подписать известного бразильца

Бразильский полузащитник туринского «Ювентуса» Артур Мело может задержаться в Английской премьер-лиге, где выступал на правах аренды за «Ливерпуль».

Как информирует портал Goal.com, в подписании 26-летнего южноамериканского футболиста заинтересована бирмингемская «Астон Вилла». «Львы» рассматривают вариант аренды Артура на весь следующий сезон.

В минувшем сезоне Мело провел всего один поединок за «Ливерпуль» - против «Наполи» в групповом турнире Лиги чемпионов.

Полноценный трансфер бразильского хавбека оценивается в 15 миллионов евро. Его арендный договор с «Ливерпулем» истекает 30 июня.