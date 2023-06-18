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Канте в шаге от трансфера в новый клуб

18 Июня 2023 • 10:47 Комментировать

Французский опорник Н’Голо Канте, который выступает за лондонский «Челси», близок к переезду в чемпионат Саудовской Аравии. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, 32-летний игрок прошел медицинское обследование перед трансфером в «Аль-Иттихад».

Как отмечает источник, о сделке будет объявлено в самое ближайшее время. Канте перейдет в новый клуб на правах свободного агента, поскольку его контракт с «пенсионерами» рассчитан до конца текущего месяца.

В минувшем сезоне Н’Голо провел девять матчей во всех турнирах за «Челси». Полузащитник пропустил большую часть сезона из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Аль-Иттихад Н'Голо Канте трансферы футбола - лето 2023
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