«Манчестер Юнайтед» готовит 52 миллиона на трансфер вратаря

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд может перебраться в более статусный клуб Английской премьер-лиги. Как стало известно журналистам таблоида Daily Star, интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным источника, руководство «красных дьяволов» готово выделить на покупку Пикфорда 52 миллиона евро. Манкунианцы намерены подписать Джордана вне зависимости от того, останется ли в команде испанец Давид де Хеа. Сам Пикфорд открыт к трансферу в «Юнайтед».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги 29-летний вратарь провел 37 поединков, в которых пропустил 57 мячей. В десяти играх он сохранил ворота на замке.