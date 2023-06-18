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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готовит 52 миллиона на трансфер вратаря

18 Июня 2023 • 10:27 Комментировать

Голкипер «Эвертона» Джордан Пикфорд может перебраться в более статусный клуб Английской премьер-лиги. Как стало известно журналистам таблоида Daily Star, интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным источника, руководство «красных дьяволов» готово выделить на покупку Пикфорда 52 миллиона евро. Манкунианцы намерены подписать Джордана вне зависимости от того, останется ли в команде испанец Давид де Хеа. Сам Пикфорд открыт к трансферу в «Юнайтед».

В минувшем сезоне Английской премьер-лиги 29-летний вратарь провел 37 поединков, в которых пропустил 57 мячей. В десяти играх он сохранил ворота на замке.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Джордан Пикфорд трансферы футбола - лето 2023
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