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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» может отдать полузащитника в аренду

18 Июня 2023 • 09:06 Комментировать

20-летний хавбек лондонского «Челси» Чезаре Казадеи планирует отправиться в аренду для получения игровой практики. Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, полузащитник хочет продолжить карьеру в АПЛ или Серии А.

Одним из претендентов на Казадеи является туринский «Ювентус». При этом переговоры между сторонами пока не стартовали.

В минувшем сезоне Чезаре выступал за «Рединг» на правах аренды. Полузащитник принял участие в 15 поединках Чемпионшипа, в которых записал на свой счет один забитый мяч. Трудовое соглашение игрока с «пенсионерами» рассчитано до середины 2028 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Чезаре Казадеи трансферы футбола - лето 2023
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