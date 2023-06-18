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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Энцо Фернандес попросил Почеттино ставить его на острие атаки

18 Июня 2023 • 05:25 Комментировать

Аргентинский нападающий Энцо Фернандес доволен приходом нового наставника клуба - им стал его соотечественник Маурисио Почеттино, который хорошо знаком с английским футболом. Как пояснил отец Энцо, Рауль Фернандес, форвард уже побеседовал с Почеттино и выразил некоторые свои пожелания.

- Мы верим, что дела пойдут значительно лучше. Мой сын хочет побеждать. Он попросил тренера ставить его на острие атаки, - заявил отец игрока Рауль Фернандес.

Напомним, что Энцо Фернандес перешел в «Челси» из лондонской «Бенфики» минувшей зимой, после того, как стал чемпионом мира с аргентинской сборной. 

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Рауль Фернандес Энцо Фернандес
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